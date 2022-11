Tras llamar “nido de ratas” a la UdeC, Dau critica a la Procuraduría

El alcalde de Cartagena, William Dau, nuevamente tuvo que comparecer ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), esta vez por usar calificativos contra directivos de la Universidad de Cartagena. Recordemos que el mandatario de los cartageneros los tildó de “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”, en declaraciones hechas a medios de comunicación el pasado 31 de julio de 2020. (Lea: Video: Audiencia a Dau por llamar ‘nido de ratas’ a directivos de la UdeC)

En el proceso que fue asumido por Olga Liliana Suárez, Procuradora Delegada, el alcalde Dau criticó el papel de los funcionarios de la PGN. “En esta diligencia le otorgo poder al doctor Andrés Suárez para que me represente. Él me va a estar representando en lo que yo considero una farsa por parte de la Procuraduría. El Ministerio Público se dedica a perseguir con fines políticos porque todo el mundo sabe lo politizado que está la Procuraduría”, aseguró Dau. (También le puede interesar: Alcalde Dau, a juicio disciplinario por llamar ‘nido de ratas’ a directivos de la UdeC)

El mandatario reiteró que la Procuraduría se dedica a perseguir a quienes denuncian la corrupción y que él no tiene dinero para pagar abogados que lo defiendan: “Hasta ahora es que consigo un abogado. Yo no tengo cómo pagar $100 o $200 millones para tener un abogado de calidad en todos estos chistes de procesos que me abre la Procuraduría. El sueldo de alcalde no da para contratar todos los abogados para defenderme de la persecución de la Procuraduría”.