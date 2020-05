Tras menor herido a bala, en Policarpa piden más control

Ver a muchas personas infringiendo las normas de aislamiento en muchos barrios, en estos tiempos de pandemia, se ha vuelto común en la ciudad. Esa situación parece insostenible para las autoridades y ha ayudado a propagar cada día más el peligroso COVID-19, que ya se metió a más de 100 barrios de La Heroica. (Lea: Cartagena sube a 689 casos de COVID-19 y 47 muertos).

Los miles de comparendos impuestos por la Policía no han sido impedimento para que la gente siga saliendo a las calles, pero hace dos días, el domingo Día de las Madres, hubo un hecho que causó revuelo en las redes sociales. Se trató de un video en el que aparece el alcalde William Dau ingresando a una habitación de un hospital a ver a un herido que acababa de llegar. Esta persona confesó que se encontraba ingiriendo licor en su barrio Policarpa y de repente se formó una trifulca de la que resultó con un impacto de bala en el brazo. El regaño del alcalde no se hizo esperar, pues ese día había aislamiento total en Cartagena, nadie podía estar en las calles ‘pendejeando’. “Tú no sabes que eso estaba prohibido, yo decreté ley seca, porque precisamente el Día de las Madres es cuando más violencia hay en Cartagena, por eso dije que nadie podía beber”, le reclamó el mandatario.

Sin embargo, eso no fue todo. La sorpresa fue mayor cuando el herido dijo que solo tenía 16 años, y que estaba tomando en compañía de sus padres. Por fortuna, la herida no fue grave y el menor de edad se recupera satisfactoriamente.