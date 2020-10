Tras robo a fundación, donan alimentación para dos meses

En la isla de Tierrabomba pasaron de la tristeza a la alegría en cuestión de días. Allí, el viernes de la semana pasada ocurrió un insólito robo donde los más afectados fueron 280 niños y 20 adultos mayores que hacen parte de la fundación Arca de Noé. Esa madrugada, los delincuentes forzaron las puertas de la entidad y se llevaron toda la comida que estaba almacenada en una bodega y que representaba, aproximadamente, la provisión de un mes completo.

A partir de ese momento y tras la denuncia pública hecha por los integrantes de la fundación, las ayudas no han parado y ayer recibieron una bastante significativa, que duplica la cantidad hurtada hace una semana.

El valioso aporte lo hizo la fundación AGM Huellas de Piedra, cuyos funcionarios tras leer la nota publicada por El Universal decidieron aportar y mitigar con alimentos no perecederos la difícil situación que afrontaban en la isla.

Según Xavier García Cervantes, representante legal de la fundación Arca de Noé, las ayudas recibidas ayer servirán para la alimentación de los 280 niños y adultos mayores durante los próximos dos meses.

“Estamos muy agradecidos por esta donación tan grande e importante, agradecidos con la fundación AGM Huellas de Piedra y con Dios porque nuestros menores de edad y la tercera edad de Tierrabomba tienen garantizados sus almuerzos por varias semanas”, declaró emocionado Xavier.

Entre los elementos donados se encuentran arroz, lentejas, aceite, sal, azúcar, pastas, atunes, etc, los cuales ahora serán resguardados y tendrán vigilancia para que no corran riesgos. “Pondremos una persona que cuide y vigile en las noches, es un voluntario, pero con esto esperamos no volver a sufrir un robo tan vergonzoso e indignante como el que nos hicieron. Somos una fundación sin ánimo de lucro, no tenemos salarios ni ingresos, todo lo hacemos de corazón para beneficio de la comunidad”, finalizó García Cervantes.

Respecto a la investigación por el robo del viernes, ya se tiene un sospechoso al que le quitaron parte de la comida desaparecida. No se logró recuperar ni una quinta parte de lo perdido, pero el proceso sigue y se espera dar pronto con los demás participantes del hecho.