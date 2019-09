Tres días de arresto para candidato a la Alcaldía William Dau

El candidato a la alcaldía de Cartagena, William Dau Chamat, fue sancionado con tres días de arresto y el pago de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sanción se da por incumplir con lo ordenado en la tutela del 25 de julio de 2019, fallada a favor del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, en donde se le obligaba a Dau retractarse de los comentarios sin fundamento difundidos en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube en contra del mandatario departamental.

La decisión fue proferida el seis de septiembre por el Juzgado Quinto Civil, en esta se ordena a William Dau a pagar la multa dentro de los 10 días siguientes a la notificación, además deberá “darle estricto cumplimiento al fallo de tutela del 25 de julio de 2019 dentro de los tres días siguientes a la notificación del nuevo fallo”.

Ante esto, el candidato a la Alcaldía de Cartagena se pronunció asegurado que “me abrieron el incidente de desacato en el juzgado y yo dije ‘cómo así, cuál es la prisa; me abrieron un incidente de desacato cuando todavía estaba en apelación. El incidente de desacato lo habían abierto antes de yo ser notificado de la decisión del Tribunal, fallando la apelación en contra; entonces eso es ilegal lo que hicieron. La decisión del Tribunal apenas me la avisaron a final de la semana pasada, y ya en dos ocasiones me dijeron: ‘bueno, te vamos a abrir un incidente de desacato’. La primera yo dije: ‘en cuál secretaría está pendiente, y esperando; y después me la volvieron a abrir todavía antes de haber recibido notificación de la apelación. Cómo van a abrir un incidente de desacato si todavía estaba en apelación”.

