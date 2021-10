Tres guerreras luchan contra el cambio climático en Policarpa

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”: Gandhi.

Aris Bautista, Lourdes Sánchez y Bleidys Jiménez hablan con pasión de los retos ambientales que tiene el barrio Policarpa, su comunidad. Detener la tala de árboles, dejar de quemar basuras, dejar el mal hábito de tomarse una gaseosa y tirar la botella en el canal de aguas pluviales, así como comerse unas papitas y tirar la bolsa en la calle. El gran reto es reciclar, reutilizar y pensar en el medio ambiente. Por eso ellas decidieron dejar de señalar lo que otros hacían mal y comenzar a dar ejemplo, a irrigar lo que sabían a sus vecinos y crear un gran frente de reciclaje en sus calles.

“Cuando comenzamos, hace 8 años, la labor era complicada. Era difícil que los demás vecinos reconocieran la importancia del reciclaje, pero poco a poco, con insistencia pero también con formación, todo se fue transformando, aún nos falta, pero hemos avanzado muchísimo”, cuenta Aris, de 47 años, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Policarpa y líder del programa Vigías Ambientales.

Lo que comenzó como una tarea “incómoda” y hasta “molesta” para la comunidad, se convirtió, para muchas familias, en un hábito sagrado.

“Y es que uno ahora va caminando por las calles y todos tienen material aprovechable que quieren entregarte. Al principio teníamos días de recolección asignados, pero hoy, cualquier día yo le doy una vueltica a la cuadra porque la gente me insiste. Y a estas alturas ya tengo mi sala llena de botellas”, asegura Lourdes, de 64 años, la mayor del grupo y la más apasionada. Desde que comenzó a hablar de reciclaje no dejó de repetir “esto me encanta”, refiriéndose sobre todo al trabajo con padres y niños.