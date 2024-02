Turismo del sueño, la tendencia de viaje que está de moda ¿de qué trata?

Las vacaciones no siempre son un sinónimo de descanso, de hecho, algunas causan más agotamiento, surtiendo un efecto contrario a su propósito principal.

El descanso es cada vez más importante. Tanto así, que los proveedores hoteleros están ofreciendo opciones para que sus huéspedes duerman mejor. Tener el sueño de la Bella Durmiente es el sueño de muchos. Se esperan horas con ansias para tocar una cama templada con almohadas que se sienten como una nube en un colchón que abraza.

¿Podría esta nueva tendencia de turismo llegar a Cartagena?, reconocida como uno de los mejores destinos para visitar en 2024 por la revista Travel + Leisure, esta ciudad es uno de los destinos mejor valorados de Sudamérica en los prestigiosos Travellers´ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor. Lea también: Cartagena busca consolidarse como destino favorito de los europeos en Fitur 2024