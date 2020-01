Turista denuncia que le inmovilizaron su carro y no ha podido pagar la multa

“A mí se me olvidó que era el día del pico y placa del carro, por eso cuando me lo dijeron me sorprendí. Sin embargo me hicieron el parte y se lo llevaron y ese mismo día fui a pagar la multa, pero no se podía, pues la oficina estaba cerrada”, contó con preocupación.

Ángela Castro* vino desde El Tolima con su esposo y familiares a pasar el fin de año en el Corralito de Piedra y debía regresarse a su ciudad natal el pasado 2 de enero, pero esto no ha sido posible debido a que el último día del 2019 le inmovilizaron su vehículo y a la fecha no ha podido recuperarlo.

La mujer quien debe regresar a sus labores en El Tolima, fue el 2 de enero a las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en Marbella a pagar y le indicaron que no podía hacerlo.

“Me dijeron que no podía pagar porque aún no había un director del tránsito posesionado y eso no me parece justo, yo debo regresar a mi ciudad y para eso debo tener mi carro. Sé que no soy la única persona que está en esta situación. ¿Por qué no tienen las soluciones hechas?”, indicó la mujer.

El Universal intentó comunicarse con algunos de los funcionarios de esta dependencia, pero no fue posible obtener una respuesta sobre el caso, puesto que a todos se les venció el contrato el pasado 31 de diciembre, por lo que están a la espera del nuevo director.

* Nombre cambiado a petición de la fuente