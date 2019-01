Tutela tiene frenado dragado urgente del canal del Dique

Con el estado de calamidad pública decretado el pasado 27 de diciembre por el Distrito ante la gravedad de la sedimentación del canal del Dique y la amenaza de desabastecimiento de agua para la ciudad, la solución a corto plazo es que Cormagdalena drague este cuerpo de agua y para esto declare una urgencia manifiesta, empiece la contratación y se inicien las obras, complicadas por un proceso judicial que encabezan desde hace dos año pescadores de Pasacaballos.

Lucas Ariza, director (e) de Cormagdalena, le contó a El Universal que la urgencia manifiesta no se ha decretado por la tutela, pero que esta situación está siendo consultada en las altas cortes porque la situación en el Dique es urgente y la solución está cobijada con un decreto de calamidad pública.

“Hay una acción de tutela que nos ha impedido dragar el canal del Dique en los últimos años. Lo que estamos haciendo es consultando con las altas cortes para ver de qué manera podemos empezar las obras teniendo en cuenta que hay un estado de calamidad pública y una urgencia manifiesta pendiente. Cuando se tenga claridad en esto, empezaríamos a hacer la contratación de las obras de dragado, esto debe ser en el transcurso de esta semana”, precisó el funcionario.

Ariza reiteró que la urgencia manifiesta se decretará cuando tengan claro en qué momento se puede contratar y si la calamidad pública está por encima de la tutela. “Este es un tema delicado y no puedo decretar una urgencia si no hay claridad acerca de cuándo puedo empezar a contratar, pues si se demora mucho se supone que no es urgencia, esa es la claridad que estamos consultando con las altas cortes teniendo en cuenta que hay una tutela y lo que queremos saber es si la calamidad está por encima de una acción de tutela”, reiteró.