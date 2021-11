Un año del paso de la tormenta Iota por Cartagena

De acuerdo con la OAGRD, el número de subsidios entregados fue significativamente inferior con relación a los damnificados porque la mayoría no cumplía con los requisitos para acceder a ellos, entre esos, en parte por ser extranjeros no legalizados y también, por vivir en invasiones desde hace poco tiempo.

Con los 18 subsidios, que beneficiaron a igual número de familias, se impactaron unas 72 personas, principalmente en Tierrabomba, Olaya Herrera, Pablo VI, San Francisco, Henequén, Paseo Bolívar y Cerros de Albornoz. Sin embargo, estos solo fueron por un período de dos a tres meses.

Aún así, la ciudad sigue sufriendo por los estragos de las lluvias. “La verdad es que yo me siento muy decepcionada del Distrito porque nos dijeron tantas cosas, a personas que no tienen donde vivir les iban a dar arriendo, hicieron censos, pero después de todo no dieron nada de lo que prometieron”, dijo Sonia Mena, presidenta de la JAC del sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera, uno de los que más sufrió el año pasado con las inundaciones.

Ancy Pitalúa, gestora del sector Bendición de Dios, ubicado en el cerro de La Popa, si bien reconoce que durante la emergencia recibieron ayudas por parte de la OAGRD y otras entidades distritales, estas no resuelven el problema de fondo de todas estas familias, que siempre que llueve resultan afectadas.