Un Día del Trabajo en medio del aislamiento

Luis Caballero tiene 56 años de los cuales los últimos 8 los ha dedicado a mantener las calles de la ciudad limpias. Sí, Luis es aseador. A él muchos evitan verlo a los ojos mientras van caminando y tiran cualquier desperdicio, o al menos eso siente él, pero no reniega y sabe que su trabajo es tan valioso como él mismo. “Si dejamos la ciudad sin asearla y sin barrerla colapsaríamos en basuras, por eso nosotros trabajamos todos los días, aunque la gente ni nos sienta, ni sean conscientes de lo que hacemos”.

Y tiene razón, ayer mientras la mayoría de las personas se resguardaban en sus casas, quizás descansado, leyendo, viendo alguna película, Luis recorría de un lado a otro el Centro de la ciudad, limpiando el poco desperdicio que hay para que cuando muchos vuelven a la cotidianidad vean las calles “presentables”.

A Luis la cuarentena no lo ha afectado mucho: trabaja de 6 de la mañana a 2 de la tarde, las mismas ocho horas de siempre. A veces siente temor de lo que ha traído el coronavirus porque tiene dos hijos, y aunque ellos no salen, sabe que el riesgo está en él. “Mi familia me pide que me cuide, al llegar a casa me quito el uniforme en la puerta, cuando estoy dentro de la casa no me acerco a nadie, me lavo bien las manos y me baño, esa es mi rutina diaria”.