Un sendero en Manga que pone en riesgo a cualquier transeúnte

Julio Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, señaló que ese tema se lo han planteado con anterioridad al Distrito, pero las administraciones pasadas no han dispuesto recursos para resolverlo.

Aunque no es una zona tan transitada como otras del barrio Manga como el paseo peatonal de la avenida Miramar, sí suele ser usada por muchos ciudadanos que hacen actividad física. Se trata del tramo conocido como cordón San Antonio, donde está el CAI del barrio y el cual llega hasta la bajada del puente Román. Son alrededor de 50 metros en mal estado en los que el principal peligro se registra en la curva debajo del puente, donde el andén está destruido y las barandas de protección desaparecieron.

“Hace un par de años nosotros radicamos la solicitud ante la secretaría de Infraestructura pero no obtuvimos soluciones, siempre decían que no había dinero. Por allí las personas no pueden cruzar, el riesgo de accidente es alto, necesitamos que el Distrito tome cartas en el asunto antes de que ocurra algo que lamentar”, afirmó Romero.

El dignatario explicó que en el lugar se necesitan reforzar los cimientos donde están las rocas, hacer barandas nuevas y reconstruir el andén.