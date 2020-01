Un viacrucis: Paciente de Medimás lleva 2 años y medio esperando una cirugía

Ante la constante negativa de la entidad de salud y la agonía de dos padres que quieren lo mejor para su hijo, la familia Álvarez Lorduy comenzó a buscar otras alternativas. Una de ellas era operar a ‘Juanchis’ en una clínica en Miami, Florida, sin embargo el costo era muy alto: 40.000 dólares.

“La cirugía quedaba en 18 mil dólares (con un descuento) por no tener seguro allá, ni vivir allá, pero aún así, para nosotros es muchísimo dinero, además que ese era el precio solo de la cirugía, la hospitalización me la cobraban por aparte y cada día me salía en 4.500 dólares”, afirmó Liliana.

Aún así, y con la esperanza de terminar con el viacrucis, los papás de Juan Antonio se pusieron en la tarea de recaudar el dinero a través de un gran evento y apelando a la solidaridad de sus conocidos, pero el sueño se esfumó.

“Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó, amigos, familiares y demás, pero lamentablemente no alcanzamos la meta”, contó.