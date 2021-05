“Una cuarta semana confinados será nefasta”: empresarios del sector nocturno

Toque de queda o toque de quiebra”. Bajo esa consigna ayer el gremio del entretenimiento conformado por artistas, bares, restaurantes y gastrobares salió a las calles a marchar como una muestra de rechazo al toque de queda nocturno, el cual ha sido como una “soga al cuello” en medio del proceso de reactivación económica. La primera movilización se realizó en horas de la mañana desde la Plaza de Toros hasta la plaza de La Paz, mientras que en la tarde hubo un plantón en la plaza de La Aduana en el que también participó el hijo del alcalde, Abraham Dau. (Lea aquí: Sin alteraciones culminó marcha en contra del toque de queda)

“Nosotros, que hemos mantenido las medidas de bioseguridad y no somos foco de contagio, no podemos ser los responsables de los contagios en la ciudad, no podemos ser los que pagamos los platos rotos. Por eso seguiremos protestando hasta que haya una concientización de la crisis tan profunda y tan delicada en que estamos y se adopten cambios”, afirmó Sandorhs Garzón, gerente de The Clock Pub Cartagena.

De acuerdo con los empresarios durante estos meses apenas han logrado sostenerse tras las deudas acumuladas de arriendos, servicios, impuestos y demás y el no operar actualmente los fines de semana y de lunes a viernes hasta las 8 de la noche agrava su situación económica.

Su sentir también es compartido por Mayra Afanador, representante del grupo SOS Entretenimiento Cartagena, quien contó que desde abril de 2020 le tocó cancelar varios eventos y desde entonces no ha podido volver a trabajar.

“No nos han dado ni siquiera una directriz de cómo podrían ser los eventos al aire libre, por eso nos reunimos y salimos a la calle para que el Distrito se fije en nosotros y se de cuenta que somos una industria, que detrás nuestro hay muchas familias que se benefician, que hemos dejado de devengar dinero, que tenemos deudas, que hay mucha gente sin prestaciones sociales”.

Agregó que otros afectados han sido los Dj’s que son un grupo de trabajadores que no están afiliados a nada y no han podido lograr que el Gobierno los mire.

“Nuestra propuesta es que nos sentemos en una mesa donde estén todos los sectores a dialogar cuáles son las mejores alternativas porque Cartagena vive del turismo, vive de la música, del entretenimiento y le pedimos al Distrito que nos escuche y que antes de tomar esas medidas restrictivas, que no han ayudado a que bajen los casos, se siente con nosotros y dialoguemos cuál sería la alternativa para nosotros”, afirmó Afanador.