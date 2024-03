Una mujer de pasos firmes, y manos prodigiosas

Todavía me acuerdo del día que fui a visitarla, me fui como parrillero y junto al conductor subí un montón de montañas desérticas, más allá de Turbaco, pasando por la vía a Cañaveral, luego ingresamos por la polvorienta y apedreada ruta que conduce a San José de Chiquito. Cuando llegué interrumpí su rutina tardía de telenovelas, pero no parecía molesta, de hecho, le pidió a su nuera que sacara dos sillas al patio, ese gesto de cortesía propio del costeño, para permitirle al invitado acceder a la intimidad de su hogar.

Pude detallarla con cierto disimulo, por momentos, para no intimidarla. Su nombre es Libia, está a unos escalones de los 40 años y es una mujer delgada, trigueña, con rasgos finos y una mirada tímida. Me contó de dónde venía, y las barreras educativas que no le permitieron formarse como quería. “Soy de una vereda bastante apartada, más allá de Córdoba, allá nací, pero hace tiempo no voy, hablo con mi familia cuando puedo, cuando me llega señal al celular. Esos años que viví allá fueron maravillosos, me gustaba ir a los partidos de fútbol, así fuera a ver. Me acuerdo que pilaba el maíz corriendo para que mi papá me diera el permiso, y me iba corriendo por el campo con mis amigas, para hacerle barra a los jugadores”, cuenta la mujer. Libia no pudo acceder a la educación, la tenía a su alcance, pero a la vez muy lejos, tanto que faltó al colegio muchas veces, y al final se rindió, no fue más, pues viajar de la vereda a plantel era una travesía. Nunca aprendió a escribir o leer, pero poseía una creatividad sin fronteras. Aunque con el tiempo fue priorizando otras cosas, como tener un hogar, una costumbre heredada de su familia, donde la tradición era conformar una familia lo antes posible, y así fue. A los 15 años se fue de su casa, pues se enamoró del hermano de su padrastro, un hombre mayor que ella, con diez años de diferencia.

Veía en la maternidad un refugio, pues en aquella época no estaba satanizado el querer tener hijos tanto como en la actualidad. Tuvo tres hijos, pero específicamente fue después del tercer parto que comenzaron los problemas, pues algo estaba ocurriendo con ella y no lo entendía, no encontraba una explicación para el dolor infernal que sentía en una de sus piernas, un malestar que luego estacionó en una hinchazón temporal. Por momentos se inflamaba, luego bajaba la hinchazón, pero un día como cualquier otro, la inflamación nunca mermó.

El médico le dio un diagnóstico, le dijo que padecía de un síndrome llamado elefantitis, donde las piernas o el escroto aumentan de tamaño por un bloqueo del sistema linfático, por supuesto esta noticia le cayó como un balde de agua, pero cuando me lo estaba contando, respiró con serenidad, me miró a los ojos y me dijo “ya acepté la voluntad de Dios, no era el fin del mundo como pensaba”.

Con el tiempo entendió que era una mujer de pasos firmes, y luego de hacer un arduo trabajo interno, tomó la decisión de continuar con sus estudios, juró que no se quedaría sentada en sus laureles, se daría a si misma eso que tanto se negó en un pasado, la educación. Así que se matriculó en un programa de estudios los fines de semana, y no solo recibía las cátedras académicas, pues esta oportunidad fue un eslabón para potenciar su arte. “La alcaldía hace años abrió un curso para hacer varios años en uno, las clases eran los sábados, así que me iba para allá todo el día y me despejaba, me hice amiga de otras mujeres y nos entendíamos, eso me sacó de la rutina y el encerramiento, de hecho, de vez en cuando me voy para fiestas y paseos. No lo voy a negar, al principio me dolió mucho, lloraba en las noches, pero luego lo conversé con Dios y decidí afrontar esta situación con una cara positiva”, me contó con orgullo. Y de paso me habló sobre su nuevo hobbie, las artesanías.

“En las clases de artística nos enseñaron a hacer diferentes trabajos de arte, entre ellos a tejer bolsos con pita de sacos, los primeros se me complicaron, pero después me volví una experta. Me demoro tres días aproximadamente tejiéndolos, pero es un trabajo de mucha calidad y que requiere de un gran esfuerzo y concentración. Los bolsos son hermosos y me los quieren comprar, pero estoy preparándome bien para más adelante montar un negocio”.

Las cifras

Según Cartagena Cómo Vamos, en Cartagena, 1 de cada 10 estudiantes matriculados en el sistema oficial no alcanza los requisitos para pasar al siguiente grado, por lo que es necesario, según la entidad, identificar las causas de la reprobación para poder accionar soluciones. Nuevamente, el nivel de secundaria y la zona rural mostraron en 2022 los niveles más críticos, con el 13% y el 10,6% del total de estudiantes que no superó el año escolar cursado, respectivamente.

Para 2022, en Cartagena 1 de cada 5 estudiantes que reprobó no regresó. El nivel educativo media presentó la mayor problemática.

Esto, si se complementa con la deserción, es una problemática que se puede agravar posteriormente en la vida del estudiante y traer consecuencias como: trampas de pobreza, no enganche al mercado laboral formal y, por tanto, estancamiento en la movilidad social. Año a año, cerca del 4% de los niños, niñas y jóvenes en Cartagena, interrumpen o se desvinculan de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon.

En 2022, fueron cerca de 7.096 los estudiantes que desertaron del sistema educativo.