Unicartagena, con laboratorio de toxicología ambiental y biodiversidad

En la mañana de ese viernes, la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres Torres, llegó al Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena para recorrer la edificación y adelantar detalles de la entrega el primero de una serie de laboratorios que se inaugurarán en Colombia.

El de Unicartagena será inaugurado esta misma tarde de manos de la ministra Torres y del presidente Iván Duque. Estos laboratorios se entregan en el marco de “Más labs en la región”, una estrategia a la que se le invertirán $253.473.896.043 del Sistema General de Regalías, a través del fondo de ciencia, tecnología e investigación.

En Cartagena El laboratorio, que funcionará en la sede de la U de C que está en Zaragocilla, tuvo una inversión puntual de $6.598 millones para equipos con los que se realizará investigación en toxicología ambiental y biodiversidad. Como destacó la ministra: “Estos laboratorios de biología molecular y de bioseguridad tipo 2 y 3 son importantes por muchísimas razones, primero, porque nos están permitiendo ampliar los diagnósticos en el país, sobre todo en regiones en donde no existían laboratorios de este tipo, pero también nos está permitiendo especializar la investigación en salud para Colombia y no solamente para COVID-19.

Es un laboratorio que va a quedar instalado para hacer investigación y desarrollo en otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, como paludismo, dengue, chikungunya, en las que, además, el país tiene un reto muy importante, todavía tenemos esas enfermedades aquí”.

Para la ministra Torres, inaugurar este laboratorio en Cartagena ha sido “maravilloso”, porque atiende varios frentes de la pandemia. “Por un lado, están trabajando con temas de tratamientos con especies del Caribe colombiano, por el otro lado, queda una infraestructura de equipos y de automatización y de sistematización y análisis de péptidos con miras al desarrollo de una posible vacuna. (...) Sabemos que no todo está dicho sobre el tema de vacunas y este laboratorio quedará con esa capacidad”, agregó la jefa de la cartera de MinCiencias.

Será inaugurado por el presidente Duque

Durante el acto de la mañana se anunció que será en horas de esta misma tarde cuando la Presidencia de la República, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Cartagena inaugure el Laboratorio de Investigación en Toxicología Ambiental y Biodiversidad, desarrollado en el marco del proyecto de fortalecimiento para la dotación de los mismos con la financiación del Sistema General de Regalías (SGR).