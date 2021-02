Unicartagena empezará alternancia para prácticas el 1 de marzo

La alternancia académica para estudiantes de prácticas de la Universidad de Cartagena comenzará el 1 de marzo y en 2021 también habrá “matrícula 0” para los udeceístas. Así lo anunció en la mañana de este viernes el rector de esa institución, Édgar Parra Chacón.

Detalles de la alternancia

“Estamos trabajando en un plan de alternancia con todas las medidas de bioseguridad (...)”, explicó Parra Chacón. “Todo dependía del impacto de la segunda ola del COVID-19 en Cartagena y en la región, donde nosotros esperábamos que para la última semana de enero y primera de febrero, de acuerdo con los informes de los epidemiólogos, la curva de incidencia y ta lasa de letalidad tenían que empezar a disminuir, como efectivamente está sucediendo en el país. Eso nos permitió entonces seguir trabajando en un plan de acción muy robusto y contundente, de tal manera que en las sesiones de trabajo se acordó empezar la alternancia en la Universidad de Cartagena el 1 de marzo. Entramos en la última etapa, que es el equipamiento, de tal forma que se conserven todas las medidas se bioseguridad establecidas en la norma estatal”, agregó.

Según el rector, los contenidos teóricos fueron dados a través de las plataformas tecnológicas, como se había establecido en una resolución de marzo de 2020, de forma que la alternancia solo aplicará “para aquellas prácticas de laboratorio presenciales, que son muy importantes para el proceso formativo. Todo obedecerá a lo establecido en la norma: el 30% es el aforo. Estamos, a través del proceso de implementación, cotizando y adquiriendo softwares para aquellos estudiantes que no quieran acceder a alternancia o que tengan causales de morbilidad, que no puedan asistir a campus, para que entonces ellos puedan hacer esas prácticas a través de tutores de forma virtual; de esa manera, cumplen con la agenda y evitan atrasos en sus calendarios relacionados con prácticas de laboratorios 2021-2022”, añadió Édgar Parra Chacón.

Las prácticas están programadas desde el 1 de marzo hasta el 12 de abril, lo correspondiente al 2021.

"En abril, cuando empecemos las actividades académicas del primer semestre del 2021, simultáneamente se van a desarrollar las prácticas para aquellos estudiantes del segundo semestre del 2020 (que no las pudieron realizar por la pandemia)", explica el rector.

Clases presenciales, probablemente en abril

Sobre cuándo espera la U de C retomar sus clases virtuales, el rector declaró: “Si se logra en el ámbito local y regional un buen porcentaje de vacunación y se controlan los efectos negativos de la pandemia en el entorno local, estamos pensando ya y preparándonos para, cuando se den las condiciones sanitarias, empezar la presencialidad. Estamos visualizando eso y creo que entre marzo y abril, o abril y mayo, empezando semestre, es muy posible que nosotros retornemos al aula de manera presencial. Los estudiantes tienen esa expectativa, quieren regresar al aula, pero tomamos nuestras decisiones de una manera responsable y para preservar la vida”.

Sobre la matrícula 0

El rector también anunció que para 2021 habrá matrícula 0 para los 18.000 estudiantes de pregrado de la Universidad de Cartagena.

“Tenemos el 50% de los aportes dados por el Estado, que son alrededor de 2.318 millones de pesos; tenemos los aportes de la Gobernación de Bolívar, confirmados en el Consejo Superior, que son $2.050 millones, más CPC; y nosotros, a través de recursos propios, que se manejan a través de Bienestar Universitario, el Fondo de Solidaridad Estudiantil, haremos un aporte de unos 2.700 o 2.800 millones de pesos. Eso garantiza matrícula 0 para los 18.000 estudiantes que tiene la U de C ubicados no solo en Bolívar, sino en Córdoba, porque todos son estudiantes y no podemos discriminarlos”, dijo Parra Chacón y explicó que con matrícula 0 quiere decir “que los estudiantes solo deben pagar los derechos administrativos, que están en el orden de los 30.000 o 40.000 pesos, que tienen que ver con papelerías y trámites”.