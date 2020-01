Urge arreglar calle y cableado eléctrico en Villa Fanny

Se trata de la calle Los Profesores que, según él, está visualizada para pavimentar desde la administración de la alcaldesa Judith Pinedo, pero los consiguientes alcaldes no ejecutaron la obra, además de la crisis administrativa por interinidad. Villa Fanny es uno de los barrios que hacen parte de los asentamientos que urbanizaron las colinas del suroccidente.

El dirigente cívico considera que esa vía podría ser una excelente ruta de evacuación vehicular, no solo para Villa Fanny sino también para los barrios vecinos, sobre todo porque el paso de los buses de Transcaribe está visualizado para esas alturas.

“Pero en esta calle no es solamente el cascajo que no deja caminar a la gente, sino también el cableado del alumbrado público, que está casi llegando al suelo. Ya le hemos pedido a Electricaribe que lo estabilice y lo tensione, para evitarnos un percance, pero no se ha podido”, manifestó Álvaro Guerrero.

Al respecto, el gerente de Electricaribe en Bolívar, Eder Buelvas Cuello, anunció que revisará el caso para posteriormente enviar a sus operarios al sector.