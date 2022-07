Usuarios de Transcaribe hicieron plantón en Patio Portal

Esta mañana usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), Transcaribe, realizaron un plantón en Patio Portal por las demoras en el despacho de los buses. (Lea: Transcaribe reporta demoras en varias rutas)

“El sistema es muy lento. Si cuando no llueve se demoran en despachar los buses, hoy como amaneció el día lluvioso fue peor”, dijo una usuaria de Transcaribe, quien aseguró que demoró más de 1 hora esperando un articulado. (También le puede interesar: Video: Con armas, intimidan y atracan en estaciones de Transcaribe)

Las molestias por los retrasos en el sistema no solo se produjeron en Patio Portal, sino a lo largo de las estaciones y paraderos ubicados en los barrios. “En plena lluvia me tocó salir a trabajar y en el paradero de la iglesia de El Carmelo, se demoró en pasar el X105 y después de hora y media esperando me tocó coger un colectivo hacia Bocagrande”, dijo Erick Ribón, usuario del sistema.