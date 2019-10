Usuarios protestan frente a IPS por falta servicios debido a fallas en sistema

Amaury Rodríguez, un usuario de la IPS de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar es uno de los pacientes que lleva ya cinco días tratando de recibir atención en esta unidad médica, ubicada en el Pie de la Popa.

Rodríguez protesta a esta hora en compañía de madres gestantes y otro grupos de pacientes y sus familiares por la falta del servicio.

“Tienen cinco días de estar echando a la gente para atrás porque no hay sistemas, o sea, que la salud de nosotros está por el suelo, además no nos dan los medicamentos a tiempo; todos los días alrededor de 200 personas toman la cita y no atienden sino a 50; a diario las personas están aquí hasta las 8 o 9 de la noche”, dijo Rodríguez a El Universal.

(Lea aquí: El viacrucis de Ronald esperando por una cirugía)

Por su parte Alexander Ortiz Sayas, otro de los manifestantes contó que la IPS está jugando con los usuarios. “Siempre nos dicen que no hay sistema, uno madruga desde las dos de la mañana, yo que estoy recién operado me expongo al frío de la madrugada; ya hace más de un mes en que estoy viniendo a buscar mis medicamentos y no me los dan, necesitamos una solución”, dijo Ortiz.

La protesta ha generado uno que otro caos vehicular en el sector, una arteria principal de la ciudad. Entretanto, dos policías tratan de controlar a los manifestantes, mientras que la entidad médica no se ha pronunciado.

Noticia en desarrollo.