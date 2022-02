Vacunatón COVID-19: “Un proceso muy rápido y organizado”

Este viernes, 18 de febrero, se realizó una nueva “vacunatón” contra el COVID-19 en el Centro de Convenciones de la ciudad liderado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Lea: Este viernes gran “vacunatón” contra el COVID-19 en Cartagena

En la jornada que arrancó desde las 9:00 de la mañana y finalizó a las 5:00 de la tarde, se aplicaron primeras, segundas y dosis de refuerzo de las farmacéuticas Sinovac, Janssen y Pfizer.

Los cartageneros que cumplieron con la cita calificaron como “ágil” y “organizado” el proceso de logística implementado.

“El proceso fue muy organizado. No me demoré más de cinco minutos aquí. Llegué y de una vez me atendieron”, expresó Laura Barrios, quién acudió desde el barrio El Recreo para recibir su dosis de refuerzo.