Vecinos de Getsemaní piden aplazar elecciones para JAC

Manuel Tarrá, uno de los residentes que se queja del proceso, manifestó que hay muchas personas en especial comerciantes, que querían participar de los comicios para votar por su grupo, pero no lograron inscribirse en el libro de afiliados porque este al parecer no estuvo disponible cuando lo solicitaron.

Indignados. Así están varios habitantes del barrio Getsemaní, que pretendían lanzar una plancha de cara a las elecciones de Juntas de Acción Comunal que se llevarán a cabo este domingo 28 de noviembre, pero no pudieron hacerlo, según ellos, porque no les brindaron las garantías. (Lea: Elecciones comunales en Cartagena no cubrirán ni el 50% del total de barrios).

“Los de la JAC actual no tuvieron en cuenta esas listas y no los incluyeron. Nosotros nos quejamos por esa irregularidad ante la Secretaría de Participación pero no nos prestaron atención y nadie nos dio ninguna solución. Se pasó el tiempo, se cerró el periodo de afiliaciones y quedó esta plancha por fuera, eso lo que está haciendo es dividir al barrio. El libro tenía un aproximado de 120 afiliados y ahora apareció con más de 300 personas, no sabemos de dónde salieron. La asamblea que se hizo para escoger el tribunal de garantías no se hizo correctamente”, sostuvo Tarrá.

Así mismo, Álvaro Díaz, quien asesora al grupo que pretendía postularse, lamentó que el tribunal de garantías haya sido escogido supuestamente por la junta directiva de la JAC y no conforme a los estatutos. “Relegaron la asamblea a un segundo plano siendo esta la máxima autoridad, realizaron el proceso de forma contraria”, detalló.