Vencer la abstención, el reto de las próximas elecciones

A un mes de las elecciones regionales, en Cartagena es común escuchar expresiones como “para qué vamos a votar si nada va a cambiar”, “yo no voy a perder mi tiempo votando si van a ganar los mismos” o “prefiero no votar antes que apoyar a esos corruptos”, frases que si bien no son nada nuevo en el argot de los cartageneros, preocupan, pues aunque el registrador delegado para Cartagena y Bolívar, Heriberto Pérez, asegura que la abstención en la ciudad no difiere mucho de la del resto del país y por el contrario el nivel de participación crece, las cifras demuestran que a la hora de acudir a las urnas, la mayor victoria se la lleva la abstención. Al revisar el histórico de elecciones en Cartagena, vemos que la abstención se mantiene por encima del 47% en elecciones locales normales y en atípicas logra superar el 70%, esto no quiere decir otra cosa distinta a que más de la mitad de los cartageneros que pueden votar eligen o se ven obligados a no hacerlo. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE) en las últimas elecciones para alcalde de Cartagena, en mayo de 2018, elecciones atípicas en las que terminó elegido como alcalde Antonio Quinto Guerra, solo votaron 169.259 de los casi 750.000 votantes habilitados. Si vamos un poco más atrás el panorama no es muy diferente, las pasadas elecciones atípicas, el alcalde fue elegido con 95.870 votos, es decir, solo el 12% del censo electoral participó. En las elecciones de alcalde de 2011 hubo una abstención del 51,59%, en las atípicas de 2013 no participó el 70,69% de la población y en las elecciones locales del 2015, la abstención fue del 47,47 %.

La gente desconfía

Detrás de esos números hay varios motivos que pueden ser tanto personales como coyunturales. Según el estudio Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas, de la Registraduría, el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae), la elección racional de no votar tiene que ver con que “el beneficio esperado es menor a los costos”. Para conocer un poco el porqué algunas de las personas se deciden por no votar, le preguntamos a varios ciudadanos y encontramos que la desconfianza hacia la administración es la principal razón por la cual los cartageneros prefieren no acercarse a las urnas. Dos de cada tres encuestados manifestó “no confiar” en ninguno de los políticos o candidatos, mientras otros manifestaron que “siempre prometen y cuando llegan al poder se olvidan de todo”. Esto se traduce en que gran parte de las personas desconfía de las instituciones electorales y cree que su voto está lejos de cambiar su realidad, además requiere de su tiempo y entrar en conflicto con quienes no piensen de la misma manera, ese cálculo costo-beneficio termina llevando a la decisión de abstenerse. Según Armando José Mercado Vega, director del programa de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica Bolívar, el desinterés de algunas personas por las elecciones más que desconfianza obedece a la apatía producto de la crisis de gobernabilidad en la ciudad. “La gente al darse cuenta que al elegir los gobernante la situación no mejora, les genera desconfianza y no participar de las elecciones se convierten en un mecanismo de protesta o rechazo”. Ahora bien, aunque la abstención ha sido la opción de la ciudadanía para mostrar su rechazo, está claro que la estrategia no ha dado buenos resultados y más bien es la indiferencia del elector la que se manifiesta en la abstención, convirtiéndola en uno de los principales riesgos en los comicios ya que dan cabida a los artilugios politiqueros .“La desconfianza pudiera manifestarse a través del voto en blanco, el problema está cuando la desconfianza se transforma en apatía, es decir, como creen que las cosas no van a cambiar se desentienden y ni siquiera votan y eso es lo riesgoso porque hace las cosas más fáciles a las redes de clientela o elites políticas tradicionales”. Mercado explica el hecho de la siguiente forma, como la compra de votos es una práctica común en ciudades como la nuestra, entre menos personas participen es más fácil comprar los votos y controlar los resultados. Es por esto que votar, aunque sea en blanco sí hará un cambio, mientras que abstenerse de votar no. “No es que la participación masiva de la gente solucione los problemas, pero si la gente participa es mucho mas difícil para las casas políticas y redes manejar el resultados, porque si usted tiene que comprar el voto y participan muchísimas personas, tendría que comprar el voto a muchísimas, en cambio que si participan menos es más fácil comprar el voto, es decir la participación masiva por si sola no resuelve todo pero si la gente participa de manera masiva se puede combatir el clientelismo y a las elites de poder”.

Votar, la mejor opción