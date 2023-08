Vendedores hacen su agosto con las oleadas de calor

Sin embargo, agosto no brilla por ser la excepción sino por los solazos. De acuerdo con el CIOH, en lo que va corrido del mes, se han registrado temperaturas máximas anómalas, lo que ha generado malestar por parte de los turistas y nativos quienes se quejan de los fuertes calores. Una de las recomendaciones de los especialistas para sobrellevar y adaptarse a estas altas temperaturas es mantener el cuerpo fresco e hidratado durante todo el día.

Luis Carlos Sánchez, uno de los vendedores de limonadas ubicados cerca de la India Catalina, en el Centro Histórico, asegura que en los últimos meses no se queja de nada, ni siquiera del sol caliente que azota.

“Yo me levanto a las 5 a.m, luego llego al mercado, compro los productos que necesito para el negocio, voy al parqueadero, preparo y organizo todo. Como a las 8 a.m. empiezo a trabajar. Las ventas han aumentado en un 50%, antes hacia $100 mil ahora estoy haciendo $150 mil y hasta $200 mil diario”, expresó Sánchez.

Otro que tampoco se lamenta es Eduardo Vega, vendedor de botellas de agua y gaseosas en el monumento de los Zapatos Viejos.

"A pesar de que locales y turistas se quejan por las altas temperaturas, gracias a Dios con estas olas de calor han aumentado las ventas. Ha sido una bendición, antes vendíamos $100 mil al día, hoy estamos vendiendo casi $200 mil, por lo que nos queda para la comida y nuestros gastos", indicó Vega.

Finalmente, Erlin Manuel Beleño, vendedor de raspaos de este mismo sector dijo que, luego de más de 20 años en este sitio, celebra el crecimiento porcentual de la cifra de ventas en los últimos meses y en lo que va corrido de agosto.

“En estos días de oleadas de calor han aumentado las ventas de raspaos, siempre nos rebuscamos. A pesar de que los turistas se quejan por las altas temperaturas, nos preguntan que cómo soportamos estas calores. Les decimos que apenas nos estamos acostumbrando, ya que estas calores de los últimos meses están siendo muy fuertes”, contó Beleño.