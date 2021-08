Vendedores y comerciantes dijeron sí a la vacunación contra COVID

El lunes, Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan de Vacunación contra el coronavirus del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), manifestó que desde ayer estaría habilitado un punto de vacunación en el muelle de La Bodeguita para los vendedores, comerciantes formales e informales de esta zona de la ciudad, así como para los artistas urbanos y las matronas del Portal de los Dulces.

Pese a que desde la entidad señalaron que el horario para esta jornada era de 9 a.m. a 1 p.m., muchos de estos artesanos, palenqueras y demás, hacían fila a las afueras del muelle de La Bodeguita desde las 7 de la mañana.

“Cuando me dijeron que acá venían a poner las vacunas, me levanté más temprano de lo normal para ser una de las primeras y después ponerme a trabajar”, dijo Ana Rosa, de 59 años. Lea aquí: Arranca vacunación a comerciantes y vendedores ambulantes en Cartagena

“Yo no me había vacunado – comentó – primero porque me enfermé y después ya no tenía tiempo, pues el COVID nos trató mal económicamente y cuando autorizaron salir, tenía que aprovechar para seguir vendiendo mis artesanías”.

Lo mismo piensa Marcelino Arrieta, de 54 años, quien trabaja vendiendo gafas y sombreros. “Yo esperé mucho para ponerme la vacuna no sé por qué, pues la atención aquí hoy (ayer) fue fácil, no sentí ni la aguja. Decidí venir a vacunarme porque es mejor estar más protegidos, sobre todo para nosotros que trabajamos con el turismo”.