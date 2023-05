Verifican condiciones de piscina donde murió bebé de 11 meses

¿La piscina cumplía la reglamentación?

En diálogo con El Universal, el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), Álvaro Cruz, manifestó que el suceso no fue reportado al ente por el centro recreacional, sino por medios de comunicación.

“La no activación de la emergencia por parte del centro recreacional es una falla. Ellos decidieron irse a la urgencia de Blas de Lezo, pero debieron reportar el caso al 123, que es el número único de seguridad y emergencias”, sostuvo Cruz.

El director del CRUE explicó que, una vez se tuvo conocimiento del caso, funcionarios de la dependencia acudieron al lugar y realizaron una verificación inicial del protocolo y medidas de seguridad de la piscina.

“Al llegar al punto encontramos la piscina cerrada, el botiquín guardado y la auxiliar de enfermera que ellos tienen de atención ya no estaba. Esto no significa que no tengan estos requisitos, sólo que no se pudieron verificar porque el lugar ya estaba cerrado y evacuado. Sí pudimos comprobar que estaba la camilla, los salvavidas y los aros salvavidas”, afirmó Cruz.