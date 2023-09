Veyker nació con esquizencefalia y su madre pide ayuda con una silla de ruedas

Venis Álvarez Blanco es una joven madre soltera, residente en una invasión cercana a Mamonal, que busca la solidaridad de la ciudadanía cartagenera para brindarle una mejor calidad de vida a su hijo Veyker José Álvarez Blanco, quien padece de esquizencefalia de labios abiertos.

Veyker cumplirá sus primeros cuatro años de vida el próximo 9 de octubre, pero enfrenta desafíos en su desarrollo que requieren apoyo especializado. Aparte, las condiciones en que viven en la invasión Maparapa, del barrio Puerta de Hierro, no son las ideales para su condición.

La esquizencefalia es una afección rara que afecta el desarrollo del cerebro y en el caso de Veyker una parte de su cerebro no se desarrolló adecuadamente, lo que ha generado retrasos en sus procesos motores y de comunicación. El niño no camina, no habla y necesita asistencia constante de su mamá en su día a día.

Venis, de 23 años, es el pilar principal de cuidado para Veyker; sin embargo, no cuenta con un trabajo fijo y sus recursos económicos son muy limitados. Ella se gana la vida haciendo peinados y trenzas desde su humilde casa.

La mujer, además de cuidar a su hijo, también comparte la vivienda con su hermana menor de 16 años, pero no cuentan con el apoyo del padre de Veyker ni de otros familiares y enfrentan serias dificultades económicas para garantizar los cuidados que el pequeño necesita.