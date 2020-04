Víctimas del conflicto ¿excluidas del Plan de Desarrollo?, Alcaldía responde

Los planes de desarrollo de cada municipio y departamento comenzaron la cuenta regresiva para ser aprobados y finalmente quedar en firme, sin embargo, en Cartagena las víctimas del conflicto armado no están conformes con lo planteado en el documento presentado por la administración de William Dau al Consejo Territorial de Planeación.

Luis Alfredo Martínez Molina, representante de la Mesa de Víctimas de Cartagena, asegura que las propuestas hechas por esta población no fueron tenidas en cuenta y por tanto, prácticamente las víctimas quedarían relegadas durante en los cuatro años de esta administración. (Lea aquí: Víctimas reclaman participación en Plan de Desarrollo)

“En el Plan de Desarrollo fuimos excluidos, no estamos metidos en ninguno de los planes con respecto a las víctimas, por tal, estamos dispuesto a llevar a las últimas consecuencias esta protesta, nuestras víctimas están quedando fuera del Plan de Desarrollo con respecto a la educación, la salud, vivienda, por eso tomaremos mano dura con esta acción que ha tomado el Distrito”, expresó Martínez en un video que fue difundido a través de redes sociales.

Pero la queja de este grupo no viene de ahora, ya durante las mesas de participación para la construcción de dicho plan habían manifestado sentirse excluidas, pero incluso, pese a la crisis que atraviesa la ciudad a cuenta del coronavirus, se presentaron las propuestas para la política pública de víctimas.

Rafaela Sayas, directora del grupo de investigación Conflicto y Sociedad de la facultad de Derecho de la universidad de Cartagena, quien ha acompañado el proceso de las víctimas asegura que, como está el panorama, no hay garantías para la mesa de las víctimas en este cuatrienio.

“Las circunstancias extraordinarias marcadas por la crisis sanitaria han dificultado la participación efectiva de la mesa, sin embargo, antes de la declaratoria de la crisis, con acompañamiento del Observatorio de Reparaciones de la Universidad de Cartagena, la Personería como Secretaría técnica de la mesa y la Unidad de Víctimas, la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Cartagena, entregó las propuestas en la mesa organizada por la Secretaría de Planeación , sin embargo, luego de revisar el concepto emitido por el Conejo Territorial de Planeación, no se aprecian programas que aludan a la política pública de víctimas, aspecto muy preocupante porque aún no ha cesado el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) y los lineamientos obligatorios de la ley 1448 de 2011. Quiere decir ello que no hay garantías para el próximo cuatrienio entorno al derecho a la participación de la Mesa”, precisó.