[Video] Avanzan controles durante el segundo día de aislamiento total

Próximo ‘día de toque de queda’

El próximo viernes 10 de mayo es el tercer día de aislamiento total o “día de no pendejar”, como lo denominó el alcalde Dau. (Le puede interesar: Alcaldía emite nueva programación de pico, cédula y género)

“Tres días de toque de queda total, en los que no puede salir nadie, y he ordenado un plan especial de seguridad en el que saldrá la Policía, el Datt, Secretaría del Interior y Espacio Público a vigilar que nadie esté en la calle y a poner comparendos a la gente que no cumpla, porque la meta es no tener un sólo contaminado en esos tres días”, resaltó el mandatario.