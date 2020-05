[Video] Avanzan operativos durante el primer día de toque de queda

Este viernes 1 de mayo se cumple el primer día de toque de queda en Cartagena. El alcalde William Dau lidera los operativos de control en compañía del secretario del Interior, David Mùnera, y miembros de la Policía.

El mandatario recorre varias zonas de la ciudad para concientizar a los cartageneros sobre el Decreto 0551 del 26 de abril de 2020 para contrarrestar los contagios por la propagación del COVID- 19 en la ciudad.

El alcalde William Dau ha denominado los días 1, 3 y 10 de mayo como “días de no pendejar”.

“Tres días de toque de queda total, en los que no puede salir nadie, y he ordenado un plan especial de seguridad en el que saldrá la Policía, el Datt, Secretaría del Interior y Espacio Público a vigilar que nadie esté en la calle y a poner comparendos a la gente que no cumpla, porque la meta es no tener un sólo contaminado en esos tres días”, resaltó el alcalde William Dau Chamat.