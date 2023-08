Video: Ciclista sufre caída por un bus de Transcaribe y nadie lo ayuda

“Un bus de Transcaribe me dejo mal herido y se fue como si nada. Ya gracias a Dios estoy recuperado, quedé con una lesión en el hombro y a la espera del tratamiento para mejorar. Ya yo presenté la queja a la empresa y estoy a la espera de que ellos me pidan las pruebas. Lo peor es que metros atrás, el conductor me había amenazado con tirarme el carro hasta que me alcanzó”, contó el afectado.