Video: Conductores se quejan por fila de taxis parqueados en calle del Centro

El Centro Histórico de Cartagena, con su rica historia y hermosa arquitectura colonial, atrae a miles de turistas y residentes locales todos los días; sin embargo, esta afluencia de personas ha provocado una serie de problemas no solo para los transeúntes que circulan por el espacio público, sino también para los vehículos que por ahí transitan. Lea también: Quejas por palenqueras bloqueando un andén mientras se hacían las uñas

Tras la publicación del clip, los comentarios no se hicieron esperar. “Eso es todas las noches y en ocasiones los caballos toman ese mismo ejemplo en las narices de los policías de la zona. Bloquear un área y durar parqueando toda la noche no es ganancia para un taxista”, “ellos deberían entrar al centro y salir enseguida, forman unos problemas para que den permiso y hasta peleas”, “siempre es lo mismo con ellos, nadie hace nada. El tránsito en la ciudad como que trabaja jornada ordinaria, porque no se ve su control”, fueron algunas de las reacciones.