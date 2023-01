Video: cruel relato tras incendio en Bazurto que dejó a 8 familias sin ingresos

“Yo me quedé dormido en una silla. Cuando abro los ojos, veo como una chispa. No es la primera vez que aquí pasa eso, yo por lo general corro y saco la llama con una escoba, pero esta vez ya no había tiempo. Yo no encontré la escoba y, cuando por fin lo logré, ya esa llama estaba muy alta. De un momento a otro se me estaban quemando las máquinas”, contó con dolor.