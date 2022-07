Video: Denuncian al Hotel Regatta Cartagena por agresión de empleado

Por el delito de lesiones personales y “los demás delitos que considere pertinentes”, Gerfried Pinto Maturana denunció ante la Fiscalía al Hotel Regatta Cartagena, a su representante legal y a una tercera persona indeterminada. Y es que Pinto, oriundo de Bogotá, desconoce el nombre del empleado que lo agredió el pasado domingo 17 de julio, en el lobby del reconocido hotel. “A eso de las 5:19 pm aproximadamente que regresamos de un paseo en las islas del Rosario llegué a la recepción. Solicité permiso para subir a la habitación y organizarnos para el checkout. La recepcionista me indicó que debía pagar un dinero porque debí hacer el checkout a las 12, pero necesitaba ir a la habitación para buscar dinero y poder pagar, lo que le hice saber a la misma, quien me señaló que en caso de no realizar el pago solicitado se podía quedar con mis cosas o llamar a la Policía”, relató el turista. Señaló que un empleado del Regatta llegó e intervino en la conversación, por lo que él le manifestó que no era de su incumbencia y este hombre, que es la tercera persona indeterminada denunciada ante la Fiscalía, comenzó a agredirlo.

“Sin importarle la presencia de mis dos hijos menores de edad comienza a empujarme, me tumbó y empezó a agredirme dándome patadas y puños por todo el cuerpo. Continúa dándome patadas en el piso, a lo que Samuel, mi hijo menor de edad, se metió y fue cuando el empleado lo empujó y lo golpeó contra la recepción. Luego me levanté y lo empecé a insultar porque golpeó a mi hijo”, contó Pinto. Agregó: “Le indicamos que era un menor de edad y volvió a golpearme y me lanzó contra la mesa y a mi hijo Samuel le rompió el labio y lo tiró al piso. Muy a pesar de que los compañeros trataron de detenerlo él continuaba. Acto seguido logré entrar a la habitación, organizar mis cosas, y cuando estaba por pagar la recepcionista me indicó que no era necesario, con el objetivo de que no hiciera más escándalo”. Parte de la agresión fue grabada por la novia de Pinto. En las imágenes se observa que más de cuatro empleados del Regatta intervinieron para apartar al agresor de los turistas, pero el hombre no contenía sus golpes.

“El video es la prueba más fehaciente de la situación. Familiares se acercaron al gerente o director operativo del hotel a mostrar el video, para que nos diera el nombre del agresor y hacer las acciones legales directamente contra él, pero no les entregó información, sino que al contrario nos retó a que instauráramos la demanda. Las palabras exactas de él fueron: no vamos a dar ninguna información. Instauren la demanda que quieran y hagan lo que quieran que no hay problema”, aseguró el denunciante. Sobre las agresiones sufridas precisó: “Llevé a mi hijo a la EPS ayer (lunes) para que lo valoraran. Le dieron dos días de incapacidad por las lesiones. Tiene un hematoma en el pómulo izquierdo, rompimiento del labio y mañana tiene cita con odontología para saber si tiene comprometido uno de sus dientes. También tiene un hematoma en la espalda y dolor de cabeza desde el día de la lesión. Lo llevaremos a un especialista si persiste con la molestia (...) Mi hija menor, que tiene 9 años, ha quedado con secuelas psicológicas por el trauma sufrido. Tiene temor de que yo salga”.

Pinto espera que su denuncia tenga una resolución ejemplar para que ningún turista vuelva a sufrir agresiones ni se deteriore la imagen de los hoteles en Cartagena.