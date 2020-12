Video: Denuncian brutalidad policial contra actor estadounidense en Cartagena

¿Hasta cuándo? y ¿si no lo hubieran grabado?, cuestionó la actriz colombiana Natalia Reyes luego de publicar un video en el que se observa un procedimiento policial en el cual un agente golpea al actor estadounidense Kendrick Sampson y lo amenaza con una pistola.

La actriz quien denunció el hecho en sus redes sociales y calificó como “brutalidad policial” el actuar de los uniformados, aclaró que Sampson es su amigo y un activista del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) que ha tomado fuerza en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Reyes señaló que el hecho se registró en la tarde del 15 de diciembre frente a la mirada atónita de transeúntes.

“Este es mi amigo Kendrick Sampson @kendrick38, un actor y dedicado activista del movimiento @blklivesmatter en Estados Unidos, hoy le pasa esto en Cartagena y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (...)”, se lee en la publicación de Instagram.