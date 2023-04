Video: Diseñadora cartagenera aclara su relación con ‘la Muñeca de la Mafia’

Hoy, la diseñadora cartagenera Blanca Arroyo, da sus declaraciones para El Universal. Asegura que su único vínculo con Johana Torres fue la moda. “Yo a Johana la he visto solo tres veces en mi vida. La conocí en Dubai el 8 de septiembre del 2022. Ella estaba con su esposo, un señor muy elegante como todos los venezolanos con clase. Nos presentaron en un restaurante llamado ‘Sushisamba Dubai’ y como yo soy costeña, se me hizo muy fácil relacionarme con ella. Yo no tenía que preguntarle sobre su vida, o averiguar cosas, además que ella es una mujer con mucho porte ¿por qué tendría yo que dudar de que no es una empresaria?”, explicó Arroyo.