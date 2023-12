Video: Fede, el RayoMcQueen que dona regalos en Cartagena

Por las calles de la ciudad se ha visto correr, a la velocidad de la luz, al Rayo Mcqueen.

El vehículo es un Mustang premium 5 litros modificado, y quien lo conduce es Fede Ochoa, piloto oficial de Power Motors Cartagena.

“Power Motors es la comunidad que une a los entusiastas de los motores de la ciudad de Cartagena. Somos un grupo de personas entusiastas de los motores, amantes a los deportes a motor: carros, motos de cualquier cilindraje, vehículos diferentes, modificados, 4x4, carros deportivos, superdeportivos, clásicos; en fin. Nos divertimos mientras conducimos”, dice Fede Ochoa sobre el equipo al que pertenece y desde donde ha llevado al Rayo Mcqueen a distintos lugares de la ciudad.

El piloto, cuenta además que, antes estaba la gente muy dispersa, no sacaban exhibir sus vehículos ni nada, “pero realmente yo me he dado cuenta que nosotros cuando pasamos por la calle, vemos sonrisas. Sacamos sonrisas”.