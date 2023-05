Video: habitantes de Bocagrande se quejan de parrandas en edificio vecino

Méndez no es el único afectado tras esta situación, pues explicó que otros vecinos de diferentes pisos se asomaron tras escuchar los ruidos. “Ese apartamento tiene varios niveles, las fiestas las hacen en la terraza, al aire libre y frente a todo el mundo, expuestos a que los niños los vean a plena luz del día. Ellos no solo están perturbando con el ruido, están cometiendo unas faltas de tipo moral. Según me enteré, la persona que vive ahí es un empresario extranjero. No es justo que vengan a hacer aquí lo que no hacen en su tierra y que uno tenga que soportarlo”, precisó Méndez.

El hombre habló en representación de sus vecinos, agregando que pese a los llamados hechos a las autoridades para frenar la situación, no ha sido posible obtener soluciones, y que por lo general el cuadrante llega muy tarde. Este medio intentó comunicarse con la Policía Metropolitana, pero no fue posible obtener una declaración hasta el momento.