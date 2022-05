Video: “Le estoy diciendo que ese servicio es ilegal”, mujer a conductor de bicitaxi

La circulación de este tipo de vehículos podría aumentar el desorden que se vive en las vías de Bocagrande, Laguito y Castillogrande. “No tenemos buena cultura en temas de tránsito, nadie respeta las normas, y hemos visto en otros barrios como las bicitaxis son imprudentes y no garantizan la seguridad a sus usuarios”, aseguró Rico. (También le puede interesar: Comunidad de Manga y Datt acuerdan control a “bicitaxis”)

“En múltiples oportunidades hemos pedido al Distrito, que se contemple la posibilidad de una cicloruta en BOCALA, pero no hemos tenido ninguna respuesta; tenemos suficiente con las más de 500 busetas, buses de Transcaribe, taxis colectivos que entran diariamente a Bocagrande”, dijo el dirigente cívico.

May 05 - 00:00

Para el dirigente comunal, este es un medio -bicitaxis- que no está regulado y por eso no lo pueden aceptar. “Bocagrande tiene demasiado desorden de todo tipo como para sumarle otro foco más”, concluyó el presidente de la JAC.

Para el abogado, Javier Doria, la prestación de este servicio no es ilegal pero debe ser garantizado por el Distrito: “Por más corroncho o malucos que te parezcan los bicitaxis esta no es una actividad ilegal, mediante la resolución 3256 de 2018 el Ministerio de Transporte reglamentó y autorizó la prestación del servicio público de transporte en triciclos no motorizados”, indicó.

Y continuó: “Cosa distinta es que el Distrito no ha cumplido con la obligación que tenía de reglamentar dicho servicio en un año. Cuando sea reglamentado deben definirse las condiciones de calidad, comodidad, seguridad y operación en su prestación”.