Video: ¿No lo dejó subir? Discapacitado discute con conductor de Transcaribe

Recientemente se dio a conocer a través de un video publicado en Instagram el caso de un usuario que padece una discapacidad en sus piernas. El hombre no estaba en silla de ruedas, pero padece de “movilidad reducida”, y estaba intentado subirse a uno de los articulados de Transcaribe. No obstante, la discusión comenzó cuando el conductor le indicó al ciudadano que no podía subirlo. Lea también: “Me estaba grabando”: Estudiante reporta presunto acoso de taxista

A través de la denuncia ciudadana publicada en redes sociales, el hombre describió. “Me sentí discriminado por un conductor que no tiene una debida capacitación para con la población de discapacidad, ya es la cuarta queja que generaré, y la cantidad de quejas por el mal mantenimiento de dichas plataformas. El conductor me indica que yo no puedo utilizar la plataforma porque es solo para personas de sillas de ruedas, cuando es para personas de movilidad reducida, en un momento le hice entrar en razón y fue a utilizarla y no sirvió, dos personas tuvieron que ayudarme a subir”.

Este medio intentó contactar a Transcaribe. Sin embargo; hasta el momento no se ha tenido una respuesta o comunicado oficial sobre la situación.