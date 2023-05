$!Video: Pastor Johnny Copete se defiende tras polémica por traspaso de vehículo

Clímaco Silva, un residente de Castillogrande realizó el pasado 24 de abril su denuncia pública a través de El Universal. El cartagenero había vendido su carro a un concesionario en Bocagrande. Sin embargo, lo que empezó como un negocio en el que todos saldrían satisfechos, se convirtió en disgustos y molestias. Afortunadamente ya parece haber una solución frente a todo lo que una vez se convirtió en un dolor de cabeza.

Este medio logró contactar al reconocido apóstol cartagenero Johnny Copete, quien junto a Silva, accedió a una entrevista presencial para explicar el proceso en el que se encuentran en estos momentos. Lea también: Debe $76 millones en multas de carro que vendió al pastor Johnny Copete

¿Qué había ocurrido?

Inicialmente se supo que el vehículo se vendió en el 2010 y hasta 2023 no se había realizado el traspaso de papeles. Los problemas comenzaron cuando a Clímaco lo contactaron del banco para notificarle que debía nada mas y nada menos que $79.000.000 en multas y sanciones, las cuales se realizaron en el momento en que Copete tomó el vehículo.

La abogada del apóstol, Guadalupe Difilippo, habló sobre cómo se llegó a esta penosa situación. “Estábamos esperando el momento procesal para poder intervenir este año, ya que anteriormente no se había podido. Estuvimos nuevamente conversando con el señor Clímaco Silva, no hemos dejado de hacerlo y debemos tener en cuenta que en esta compra estaba implicada una tercera persona, y este es el concesionario que fue el garante en medio de Copete y Clímaco. Cuando se hizo la negociación entre el señor Johnny Copete y el concesionario, no se pudo hacer el respectivo traspaso porque dicho vehículo tenía una prenda de garantía a favor del Banco de Occidente, hasta el año pasado en el mes de noviembre fue que recibimos el levantamiento de prenda por parte”, explicó la abogada.