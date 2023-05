Video: plantón de trabajadores de Chica Linda

“Tenemos familias que mantener”, “queremos trabajar” y “Cartagena no más abusos”. Estas fueron algunas de las arengas que los trabajadores de Chica Linda exclamaron en las afueras del establecimiento. Lea aquí: Cierran definitivamente club nocturno “Chica Linda”

Por su parte, Jean Carlos Garzón manifestó: “Yo he trabajado aquí en diferentes momentos de mi vida, pero actualmente tengo dos años. Yo soy el administrador del lugar durante el día y me veo muy perjudicado con el cerramiento y no solamente yo. Hay muchas mujeres aquí que son cabeza de hogar y mantienen a sus hijos y papás. Hay otras que estudian con lo que ganan aquí”.