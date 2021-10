[Video] Por estado de alcantarillas, aguas lluvias impiden paso peatonal

Agregó que “este es un llamado a la administración y a la Secretaría de Infraestructura, a que por favor, llevan cerca de 18, 19, 20 meses en esta administración, y no han sido capaces de destapar unas alcantarillas. Hay un sistema de drenajes de aguas lluvias en el sector que no ha sido habilitado. Por favor hagan lo mínimo. No se les pide más”.

Hace siete meses, el mismo Ulloque había advertido del estado de las alcantarillas en Chambacú en sus redes sociales. “Estos vestigios de un antiguo alcantarillado indican que si la Secretaría de Infraestructura - Alcaldía Mayor de Cartagena realizará una limpieza y recuperación de los mismos, podríamos no sufrir en tiempos de invierno, las acostumbradas inundaciones”.