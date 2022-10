Video: Turistas extranjeras denuncian acoso sexual en Punta Arena

A través de un video se conoció la denuncia de dos turistas extranjeras que pasaron un rato desagradable en las playas de Punta Arena en Cartagena. De acuerdo con el relato, un hombre, al parecer de Cali, se les acercó y las habría acosado sexualmente. (Lea: ¿Por qué está libre acosador sexual de mujer en baño de centro comercial?)

“Yo estaba en la playa y un hombre moreno trataba de abrazarme y yo le decía que no quería estar con él porque no me gustaba. Él me abrazaba y me arrimaba su miembro a mi cuerpo y le decía que no quería. Me sentí muy incómoda”, relataron.

Video: