Video viral con aglomeración de clientes no es en Bazurto

Como suele suceder con muchas cadenas falsas, algunas personas las dan por ciertas. Por eso, la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Víveres y otros sectores afines de Bolívar, Acoviva, aclaró la situación para que más ciudadanos no caigan en el engaño y no sigan compartiendo el video, y así evitar más desinformación.

En las imágenes se observan a las personas aglomeradas y sin usar bien el tapaboca.

“El comercio de Bazurto hace claridad a la opinión pública respecto a un video que está circulando por las redes sociales y varios medios de comunicación, donde no se da el distanciamiento social, se observan aglomeraciones y no hay uso adecuado del tapaboca, atentando contra la salud de todos los ciudadanos. Se evidencia que el sector comercial donde se presentó esta situación no es Bazurto, pues los precios publicados son en moneda dólar, y las estructuras son completamente diferentes a los centros comerciales de esta plaza de mercado”, expresó la agremiación.

De igual forma, los comerciantes de la central de abastos más importante de Cartagena dejaron en claro que son conscientes de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por culpa del COVID-19, por eso siguen comprometidos con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades competentes.