Villa Rosa espera que se cumpla acción popular por alcantarillado

La dirigencia comunal del barrio Villa Rosa consideró que el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, le incumplió a esa comunidad con la instalación del alcantarillado.

Al respecto, Eduardo Ferrer Luna, gestor cívico de la zona, relató que hace dos años la Junta de Acción Comunal de Villa Rosa entabló una acción popular que favoreció al barrio, y mediante la cual se le ordenó al Distrito que instalara el alcantarillado.

Hace cuatro meses, según Ferrer Luna, la comunidad se reunió con el alcalde Pereira, quien anunció que se reuniría con la empresa Aguas de Cartagena, para autorizar a la Gerencia Técnica de Alcantarillado en pos de la inspección del barrio y posterior instalación de la redes.

“Pero --señaló--, al ver los días y meses que pasaron, comenzamos a escribirle por el whatsapp y él nos respondía que pronto nos iba a poner otra cita; y así nos mantuvo hasta la fecha de hoy, cuando ya no nos contesta los mensajes. Después, puso a una de sus asistentes a que nos atendiera, pero lo hizo un ratico y más nunca nos atendió. Ya vemos que faltan unos pocos días para que el alcalde se retire de la Alcaldía, cosa que nos hace sentir que nos utilizaron y nos engañaron”.

De otra parte, dijo Ferrer que la comunidad le sugirió al alcalde Pereira que, mientras se hacían las diligencias para la instalación del alcantarillado, el Distrito ayudara con la limpieza de las pozas artesanales de Villa Rosa, que ya colapsaron y tienen las calles llenas de excretas.

“Pero eso tampoco se cumplió. La calles no se han pavimentado, porque no hay alcantarillado. Lo único que ha podido hacer la comunidad es construir pozas sépticas en sus patios y abrir canales en ambos lados de las calles, pero ya no soportan las corrientes de aguas que salen de las pozetas”, contó el líder comunal.

Igualmente añadió que la comunidad está esperanzada en que, el próximo año, una de las primeras gestiones que emprenda el alcalde William Dau sea la construcción del alcantarillado en Villa Rosa. En caso contrario, los habitantes cerrarán la vía de Mamonal a manera de protesta.

“Sabemos que son más de 50 fallos de acciones de tutela y populares, pero creemos que el de Villa Rosa es un caso urgente, porque se trata de un problema ambiental y de salud, que involucra a 519 viviendas y a la población infantil, principalmente”, anotó Ferrer.

Por su parte, el alcalde Pereira respondió que el caso de Villa Rosa hace parte de las cientos de acciones judiciales que el Distrito está obligado a asumir.

“Pero --advirtió--, obviamente, eso es con dinero. Muchos de esos fallos ya llevan cerca de cincuenta desacatos, hasta la fecha, contra la Alcaldía de Cartagena, de tal manera que es materialmente imposible, en este último año, reunir el dinero que se necesita para cumplir todas las obras ordenadas judicialmente, desde hace más de una década”.

Puso como ejemplo la orden judicial que favorece al acueducto de Bocachica y la reubicación de las comunidades de Mar Linda y Villa Gloria, entre otras.

“En fin --dijo--, podríamos citar múltiples ejemplos. Desafortunadamente las normas en Colombia deben cumplirse, pero ni teniendo los recursos y armando una licitación pública, que dura 45 días, se podría ejecutar una obra de ese tipo en una semana. Eso debe entenderlo la comunidad, porque es la realidad”.

Puntualizó en que “de este gobernante no van a recibir mamaderas de gallo ni mentiras. Mi único pecado con el dirigente Eduardo Ferrer, quien dice representar a la comunidad de Villa Rosa, ha sido atenderlo personalmente y responderle el teléfono cada vez que me escribe”.

Sin embargo, anunció que hará todo el esfuerzo para incluir a Villa Rosa, y las demás obras que puedan tener cabida en el presupuesto de 2020, para que se puedan ejecutar, de acuerdo con las normas legales.