William Dau podría ser destituido por caso Aquarela: Procuraduría

Luego de que el alcalde de Cartagena afirmara el día de ayer que no demolería el edificio Aquarela hasta que un juez se lo ordenara por las consecuencias jurídicas que esto le podía traer al Distrito, esta mañana el Procurador Delegado Iván Darío Gómez se refirió al caso alegando que no es necesaria la orden de un juez para hacer la demolición, y que por el contrario el alcalde se enfrenta a una destitución por no acatar a la Procuraduría, que insiste en que el edificio debe demolerse cuanto antes. (Lea: Alcalde asegura que solo demolerá Aquarela cuando se lo ordene un juez)

El funcionario indicó que se está esperando hasta el próximo 26 de julio para que el alcalde tome las medidas de declaratoria de calamidad, afirmando que si no lo hace se preparará una investigación disciplinaria por “incumplimiento de los deberes del alcalde al Código Nacional de Policía por poner en riesgo a la ciudadanía”.

“En el escenario más favorable se podría dar una suspensión, pero yo considero que aquí hay faltas gravísimas que podrían dar a una destitución”, dijo el Procurador Delegado.

Lo anterior, de conformidad al proceso policivo que ordena la restitución del espacio público y el estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que encontró fallas estructurales en el edificio, y por el cual, la Procuraduría y el Ministerio de Cultura aprueban la demolición. (Puede leer: Tras fallas estructurales, ordenan demolición del Aquarela)