¿Y dónde están los padres? Partidos de fútbol en plena vía

Los contagios se han duplicado

“No me he percatado pero si eso está sucediendo es algo inapropiado, sobre todo por los casos de contagios tan elevados que existen en Olaya Herrera. Hay zonas que han sido muy indisciplinadas no solo en el tema deportivo sino en cuanto a fiestas. Si no se controla eso pueden pasar cosas mucho peores en estos sectores”, expresó Efigenio Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Rafael Nuñez.