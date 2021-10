¿Y entonces dónde parqueamos? Controversia en Parque Heredia

A raíz de este hecho, y luego del enérgico llamado de la comunidad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, DATT, se trasladó a la urbanización e inició operativos para regular la movilidad, lo que ha conllevado a la inmovilización de varios vehículos en los últimos días. Eso, a su vez, ha causado incertidumbre entre muchos propietarios de apartamentos que no encuentran dónde parquear porque los estacionamientos comunales suelen estar llenos en cada conjunto, lo que los lleva a estacionarse en la carretera.

(Lea: ¡Atención! Pasaje de Transcaribe aumentará desde el 1 de noviembre).

Los vecinos, quienes pidieron no revelar sus identidades, aseguraron que el no tener espacios para parquear debidamente es una mortificación diaria y por eso piden soluciones.

“Estamos poniendo esta queja pública porque no hay derecho a que en esta zona tan amplia no haya parqueaderos suficientes para todos. Estamos hablando de casi 10 conjuntos, con más de 300 apartamentos cada uno, y cada conjunto apenas tiene parqueaderos públicos con capacidad para 80 u 90 carros en promedio. Eso no es suficiente. Imagínese que en cada familia haya un carro, estamos hablando de más de 300, ¿dónde se meten más de 200 carros? Toca usar la vía principal”, sostuvo un residente.