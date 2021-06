“Ya no tenemos por dónde transitar”: vecinos del barrio La Troncal

Antes de la llegada de la pandemia del COVID-19, en la Transversal 54 eran pocos los establecimientos comerciales dedicados a la venta y consumo de licor, especialmente a la altura de barrios como Buenos Aires o La Troncal. Una famosa tienda con un parque al frente, en la entrada del barrio Los Caracoles, era el sitio más concurrido por la ciudadanía para departir al son de la música. Sin embargo, desde hace unos dos años han aparecido negocios similares al otro lado de la carretera, que no han sido del agrado de algunos residentes porque, según ellos, han afectado la tranquilidad en el sector.

Muchos negocios

Los afectados acudieron a este medio para denunciar públicamente esta situación y a su vez para llamar la atención de las autoridades, pues se sienten desprotegidos y vulnerables.

(Lea: En el barrio Buenos Aires protestan contra las discotecas).

“Ahora tenemos discotecas, bares, estancos, y eso ha traído consigo ventas callejeras, todo el espacio público está ocupado. No nos oponemos a que la gente trabaje honradamente para llevar el sustento a sus hogares, pero deben hacerlo sin afectar al prójimo. A esos establecimientos llega gente de otras partes a consumir alcohol, las calles se llenan de motos y carros, no dejan senderos peatonales. Los fines de semana es impresionante, uno como vecino no tienen ni cómo transitar para salir o llegar a su casa”, expresó un residente del sector, quien pidió reserva de su identidad.

Incluso, algunos moradores consultados informaron que varios de los locales supuestamente se han salido de sus límites, reduciendo las áreas públicas de la zona. “Todo lo que había en esta acera eran viviendas, quizás uno que otro negocio, pero nadie se extendía de sus predios. Ahora notamos que algunos establecimientos se están extralimitando”, agregó otro vecino.