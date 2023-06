$!Ya van 6: Distrito sella tres nuevos bares nocturnos en la bomba El Amparo

La lucha contra la explotación sexual es una batalla que desde hace varios años se ha venido dando en Cartagena, con el fin de erradicar este delito que amenaza la libertad e integridad sexual de las personas que son víctimas y que en muchos casos, resultan ser menores de edad.

Este 2023 varias polémicas han girado entorno a esta situación. De acuerdo con la Secretaría, se han realizado operativos, el 27 de abril 11 personas fueron capturadas en uno de ellos, y días después se conoció el anuncio del cierre definitivo de uno de los clubes nocturnos mas antiguos de la ciudad, Chica Linda. Lea también: ¡Cero y van tres! Sellan otro establecimiento nocturno de Cartagena: Alondra

Los cierres parecen no tener fin. No obstante, no todos los cerramientos se han dado por la misma razón. Este 9 de junio de 2023, las autoridades emitieron un nuevo comunicado sobre 3 nuevos cerramientos de establecimientos nocturnos en la ciudad. Antes haremos un recuento de mayo hasta hoy.

El orden cronológico de los cierres desde mayo

- Chica Linda: El pasado 16 de mayo, la Alcaldía de Cartagena informó sobre el cierre definitivo de Chica Linda, ubicado en la Bomba el Amparo. La noticia generó descontento en los trabajadores del establecimiento, quienes incluso protestaron fuera del lugar para exigir que la Secretaría de Interior restableciera los servicios del club.